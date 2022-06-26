المنامة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,809.73 بانخفاض بلغ قدره 6.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك ، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 670.78 بانخفاض بلغ قدره 0.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق .وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 383 ألفًا و593 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 124 ألفًا و340 دينارًا بحرينيًا نُفِّذت من خلال 32 صفقة.// انتهى //17:10ت م0148