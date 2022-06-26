جدة 27 ذو القعدة1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسدشنت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة في برنامج "صُنع في السعودية"، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم، مركز "صُنع في السعودية" ؛ بهدف نشر ثقافة التصنيع وترسيخ مكانة المنتج الوطني بين شريحة الشباب عامة والمجتمعات الطلابية الجامعية على وجه الخصوص، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، ونائب الرئيس التنفيذي للترويج والهوية في "الصادرات السعودية" عادل البار بارجاء.ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الجامعات السعودية في تعزيز مفاهيم الصناعة الوطنية على مستوى المملكة، وتقضي اتفاقية تأسيس المركز، التي تمت بالتعاون مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، في تقديم الاستشارات، إضافة إلى ورش العمل المعرفية لتبادل الخبرات والتجارب بين الأعضاء المنضمين للبرنامج وطلبة الجامعة، فضلًا عن تثقيف طلبة الجامعات بأهمية الصناعات الوطنية ودورها التكاملي في توليد فرص العمل الجديدة لأبناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات الإنتاجية.وتم خلال تدشين المركز، تسجيل شركة الترياق الأولى الطبية ببرنامج "صنع في السعودية"، التابعة لـ "وادي جدة"، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى الاستثمار في صناعة ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية.يشار إلى أن برنامج "صنع في السعودية" مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.// انتهى //17:13ت م0149