مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، من خلال منظومة من الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوسعة الشمالية التابعة لوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية.وتنفذ الأعمال وفق خطط منهجية وكوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي جاهزية الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة لموسم الحج، إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعقيم والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم المبارك وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في المصليات كافة.وأفاد أن الإدارة تتولى جميع الجوانب الهندسية والفنية بالتوسعة السعودية الثالثة، وتشرف على تشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي درجات حرارة الجو، ونقاء الهواء، إضافة إلى تشغيل نظام الإضاءة الداخلية والخارجية وكل أنظمة الصوت، مبينًا أنه تم تجهيز مجمعات دورات المياه والتأكد من تشغيل (2586) دورة مياه داخل التوسعة.وأكد المسعودي أن التوسعة تهتم بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من التراث الإسلامي العريق وأحدث الجوانب العصرية في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة، التي تراعي دخول وخروج الهواء والإضاءة الطبيعية، وإدارة الحشود، لمراعاة شواهد عدة تخدم تفاصيلها الصور الإنسانية، التي تحرص المملكة على توفيرها لضيوف الرحمن، وسط منظومة من الخدمات محفوفة بالأمن والأمان.وأشار إلى أنه تم تجهيِز مداخل ومخارج ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تخدم مختلف فئاتهم، إضافة إلى توفير خدمة العربات الكهربائية للمعاقين في جميع المصليات، وغرفتَيْ إسعاف مجهزتين بأحدث التجهيزات الصحية، وأجهزة خاصة بالصدمات الكهربائية القلبية وإزالة الرجفان البطيني (AED).// انتهى //17:22ت م0153