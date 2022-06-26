عمّان 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الأردن حاليًا.وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني على أن الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلًا.وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد حل الكنيست، وانعكاساتها على فرص تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.// انتهى //17:27ت م0155