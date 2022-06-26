عمّان 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسوقعت الحكومتان الأردنية والبريطانية اليوم اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني؛ للمساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن الحكومة البريطانية وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ.وتعد المنحة المقدمة جزءاً من حزمة مساعدات أعلنتها الحكومة البريطانية للأردن بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني، منها 65 مليون جنيه إسترليني لقطاع الحماية الاجتماعية، و30 مليون جنيه إسترليني لقطاع التعليم.// انتهى //17:34ت م0156