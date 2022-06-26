جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في جدة اليوم، بمعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.وبُحِث خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي بجمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، والسكرتير الخاص لمعالي قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.// انتهى //17:47ت م0157