جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست" اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "أوشن إيرو" الشركة المصنعة للغواصات البحرية ذاتية القيادة؛ بهدف جلب أسطول من هذه الغواصات العلمية المتطورة إلى المملكة، مما سيعزز أبحاث "كاوست" في البحر الأحمر.وأوضح مدير المختبرات الأساسية والبنية التحتية البحثية في "كاوست" دانيال أسيفيدو فيليز، أن جامعة "كاوست" تكرس كامل إمكاناتها للنهوض بأبحاث البحر الأحمر، مشيدًا بالشراكة مع "أوشن إيرو"، وخبراتهم في مجال الغواصات البحرية ذاتية القيادة, مما سيعزز نجاح المشروع بشكل كبير.من جانبه, أشار الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن إيرو" كيفين ديكر، إلى أن العمل مع " كاوست" سيوفر منصة متقدمة لجمع بيانات البحر الأحمر لتقديم العديد من المشاريع العلمية بموارد أقل بطريقة آمنة ومتسقة وموثوق بها.يذكر أن التعاون بين "كاوست" و "أوشن إيرو" بدأ من خلال وصول عدد من غواصات (تريتون) للجامعة، والبقية في طريقها للوصول، وستنقل شركة "أوشن إيرو" هذه الغواصات بالتعاون مع شركة خدمات الصناعة البحرية "شيلف سبسي"، التي ستقوم كذلك بمهام التدريب والتشغيل، مما يتيح لـ"كاوست" تقديم نتائج سريعة ومجدية في مجال أبحاث علوم المحيطات وعلم الأحياء البحرية في البحر الأحمر.// انتهى //17:57ت م0160