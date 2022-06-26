المدينة المنورة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مجمع صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف القادمين عبر المنفذ الجوي.وأكد سموه أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإمكانات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- انطلاقًا من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما، مشيدًا بدور الكفاءات البشرية العاملة بالمطار في تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والراحة والسكينة.واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى منصات جوازات المطار وخدمات نقل الأمتعة والأجهزة الجمركية ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومواقع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج التي تعمل على استقبال وتفويج زوار المدينة المنورة وتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة لهم.كما التقى سموه خلال الجولة التفقدية في مجمع صالات الحج فوجًا من ضيوف الرحمن، وهنأهم بسلامة الوصول، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.رافق سموه خلال الجولة التفقدية، وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد التوم، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، ومدير جوازات المنطقة اللواء فهد العتيبي، ومدير وحدة أمن وشرطة مطار المدينة المنورة العميد حزام الدوسري، ومدير سلطة المطار عادل عالوه، ومسؤولو الجهات ذات العلاقة.// انتهى //18:00ت م0162