الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير مارسيلو ديلا نينا، في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية، متمنياً له دوام التوفيق.// انتهى //18:04ت م0163