الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستحت رعاية معالي قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، افتتح مدير إدارة العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة رئيس فريق وحدة حماية الأطفال اللواء الطيار ركن عبدالله بن دخيل الحبابي، اليوم، ورشة عمل مشتركة بعنوان "المباديء والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.وتتضمن الورشة التي تنظمها وحدة حماية الأطفال بإدارة العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمدة يومين، عدة محاور في القانون الدولي الإنساني منها: التعريف بحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة، والقانون الدولي الإنساني وقواعده، والأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة، ومبادئ تسيير الأعمال المسلحة، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري.// انتهى //18:04ت م0164