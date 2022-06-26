الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس، ورشة عمل فنية بعنوان: "ما هو فن الريزن"، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بالرياض، وذلك ضمن اللقاءات التي ينظمها صالون أفق الثقافي خلال البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2022م.وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية لعمل الريزن الذي يعكس أحد أساليب الفن التشكيلي الجديدة، و القياس الصحيح لاستخدام المواد، وضرورة أخذ احتياطات السلامة في العمل الفني، ومنها استخدام القفازات، وأن يكون المكان ذو تهوية عالية، كما استعرضت الورشة بعض الإضافات التي يمكن إضافتها للعمل، منها: ورق الذهب والجليتر والأحجار.يذكر أن استخدام الريزن في الفن أصبح عالمياً، حيث بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، ثم تنقل إلى دول العالم، فباستخدام الراتنج يمكنك إنشاء أعمال فنية ساحرة بوضوحها وبريقها وتألقها وعمقها.// انتهى //18:07ت م0165