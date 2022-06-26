القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة، اليوم، وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد بن عبدالله المرشد، بحضور الملحق التجاري بالسفارة زايد بن عبدالله الأسمري.وجرى خلال اللقاء استعراض مشاركة الوفد في الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري المقام حاليا في القاهرة.// انتهى //18:20ت م0166