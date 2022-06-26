الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:21ت م0167