الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسزار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه اليوم, جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.واطلع السفير الألماني يرافقه المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي على الأقسام الطبية والتأهيلية والتعليمية بالمركز، وأحدث البرامج والوسائل المتطورة التي تطبقها الجمعية للحد من الآثار السلبية للإعاقة على منسوبيها من الأطفال ذوي الإعاقة.وأشاد السفير بالدور البارز الذي تقوم به جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، لرعاية هذه الفئة المتميزة من الأطفال, مؤكداً أن الجمعية تعد واحدة من أهم المؤسسات الإنسانية الحضارية بالمملكة العربية السعودية.// انتهى //18:46ت م0168