بريدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم في مستشفى الإبل البيطري ببريدة اليوم، ورشةَ عملٍ بعنوان "استنبات الشعير" ، لاستعراض الاستخدام الأمثل لزراعة الشعير المستنبت لتقديمه بديلا عن البرسيم.وقارنت الورشة في الاستهلاك والإنتاج بين البرسيم والشعير المستنبت، كما ينتج البرسيم على مساحة 4200 م22، 66 طناً، ويستهلك 5300 م3 من المياه سنوياً، بينما ينتج الشعير المستنبت على مساحة 50 م2، 109،5 أطنان سنوياً، ويستهلك 755 م3، من المياه سنوياً، بالإضافة إلى امتلاكه غذائية عالية في البروتينات والطاقة والألياف وفيتامينات "هـ" وفيتامين "أ".ويتميز الشعير المستنبت بانخفاض معدل التكاليف في الأعلاف بنسبة 50%، وزيادة من وزن الحيوانات وإنتاج الحليب في الحيوانات الحلابة، بالإضافة إلى مساعدته على تحسين لون شعر الحيوان، وتقليل الوفيات والأمراض بالقطعان، كونه يعد منتجًا غذائيًّا آمنًا وخاليًا من المبيدات والأسمدة الكيميائية، ومعدل منخفض لاستهلاك المياه مما يجعله منتجًا محققًا للتوازن بين الأمن المائي والغذائي، وبديلًا جيدًا للأعلاف الخضراء التي يمكن توفيرها على مدار العام.// انتهى //19:07ت م0169