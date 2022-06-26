طرابلس 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن دعمه الكامل لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقته وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ناقشا فيه آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية بحسب بيان للخارجية الليبية.وأكد فقي وفق البيان دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.من جانبها أثنت المنقوش على جهود رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وتعاونهم الدائم مع حكومة الوحدة الوطنية مشيدة بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد في ملف المصالحة الوطنية الذي سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار.وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن الخميس الماضي عن إطلاق الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.// انتهى //19:18ت م0170