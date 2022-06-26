الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشتركة مع كلٍ من كلية البترجي الطبية وجمعية تعلُّم، حيث مثل الوزارة وكيل تنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، فيما مثل كلية البترجي الطبية المشرف العام الدكتور أسامة بن عدنان كسارة، ومن جانب الجمعية الأمين العام محمد بن إبراهيم قباني.وتهدف المذكرة إلى التعاون بين جميع الأطراف في تعزيز رؤية المملكة 2030، وتمكين البرامج المهنية والوظيفية للفئات التي ترعاها الوزارة، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية في مجالات الموارد البشرية وقطاع العمل وقطاع التنمية الاجتماعية.وثمن الماجد قيام كلية البترجي بمسؤوليتهم الاجتماعية والمشاركة في مساندة برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، موضحًا أن التكامل بين جهود القطاعات كافة يسهم في تحسين جودة الخدمات.يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إبرام مثل هذه المذكرات إلى تكوين شراكات إستراتيجية وبناء علاقات تكاملية مع مختلف الجهات لرفع جودة خدماتها المقدمة لمستفيديها.// انتهى //19:25ت م0171