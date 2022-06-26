الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسيسدل غداً الستار على أهم وأطول بطولة كرة قدم في المملكة، إذ يترقب عشاق المستديرة وجماهير فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انطلاق الجولة 30 والأخيرة غداً بثمان مواجهات، تتباين فيها الأهداف والطموحات، ويتفق فيها الجميع على حجم هائل من التطلعات والآمال، البعض للتتويج باللقب ومعانقة فرحة مكافأة جهد والتزام وإصرار في ختام موسم طويل، فيما الأغلب من الفرق تصارع ظروفها قبل المنافسين الذين يعانون ذات المشكلات والظروف، حيث تشهد نسخة هذا الموسم من دوري المحترفين السعودي، ظاهرة لا تتكرر كثيراً في النسخ السابقة، تتمثل في التقارب النقطي الذي يضع صاحب المركز التاسع في مهب الريح، ومطارد من شبح الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى، إذ إن الخسارة قد يصاحبها آثار سلبية وخيمة، فيما الفوز يغلق ملف الموسم بنجاة، وخروجٍ بأقل الأضرار، وهذا الأمر ضيق مساحة المنطقة الدافئة التي يحتل مراكزها عدد أقل من الفرق على غير المعتاد، إذ تدخل لهذه الجولة دون إنجاز أو ينتظر تحقيقه، أو طموح وأهداف منشودة.مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الثمان المرتقبة غداً، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة، ويلتقي فيها كل من: ”الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.وكان حسم لقب الدوري قد تأجل لهذه الجولة بين الهلال والاتحاد، بعد فوز الأول على الفتح والثاني على الاتفاق في الجولة الـ29 الخميس الماضي، الأمر الذي منح الهلال الصدارة برصيد 64 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثاني بذات الرصيد 64 نقطة، وفارق أهداف يصب لصالح المتصدر، فيما جاء النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، فالشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ثم ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، وأبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.ويحتل الطائي المركز التاسع في جدول الترتيب، ومنه تبدأ المراكز التي لم تتجاوز مرحلة الخطر واحتمال خسارة المشاركة في الموسم القادم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يمتلك الطائي 34 نقطة، يليه التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، فالرائد في المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل فريق، ثم الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، فالأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، يتبعه الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وأخيراً الفريق الوحيد الذي حسم أمر هبوطه للدرجة الأولى الحزم في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.// انتهى //19:37ت م0172