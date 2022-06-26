دكا 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسثمن معالي وزير الدولة للشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد فريق الحق خان، جهود المملكة في ما تقدمه من خدمات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة.ونوه معاليه بحرص المملكة على راحة الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، معبرًا عن شكره للجهات الشريكة على تعاونها وتذليل الصعوبات ودورها في إنجاح مبادرة "طريق مكة".وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت هذا العام 1443هـ مبادرة "طريق مكة"، في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلادش، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.// انتهى //19:39ت م0173