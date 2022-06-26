الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر التحالف الإسلامي بالرياض اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر الفريق الركن طيار سالم بن حمد النابت والوفد المرافق له، كما كان في الاستقبال الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.واستمع الفريق النابت خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأشاد الفريق النابت بالجهود الذي يقوم بها التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، مشيداً بالمنهجية الإستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها.بدوره أشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، مضيفاً بأن الإرهاب آفة يجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها بكافة السبل والطرق.وأوضح أن سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية بات في تغير مستمر مع تقدم الوسائل الحديثة، فالمجابهة الفكرية هي أولى ركائز محاربة الإرهاب يلي ذلك محاربة مكامن اتصالهم وتواصلهم ورسائلهم المغرضة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وصولاً لدحرهم عسكرياً.// انتهى //19:43ت م0174