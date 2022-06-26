كوتونو 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأعلنت مصادر أمنية في بنين أن شرطيين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب البلاد اليوم في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الدموية بالمنطقة التي تأثرت بتوسع نطاق أنشطة جماعات متشددة في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.وذكرت المصادر أن مسلحين اقتحموا مركز الشرطة في داساري حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وقتلوا شرطيين قبل التصدي لهم، مشيرة إلى مقتل شرطيين خلال تصديها للهجوم.وأضافت أن اثنين من الإرهابيين قتلا أيضا وأصيب عدد آخر خلال الهجوم.// انتهى //19:52ت م0175