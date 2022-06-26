طرابلس 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم باللجنة المكلفة من اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بالعاصمة طرابلس قبل أيام وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.وتناول اللقاء حسب المكتب الإعلامي الرئاسي مناقشة تدابير استكمال تنفيذ خارطة الطريق وذلك للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.// انتهى //19:53ت م0177