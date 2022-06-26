سكاكا 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح المستشار الخاص لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني اليوم فعاليات ملتقى تمكين القطاع غير الربحي "لقاء وارتقاء 2" والمعرض المصاحب، الذي ينظمه مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة بمدينة سكاكا.وألقيت كلمة سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ألقاها نيابه عنه الدكتور أحمد السناني ، أكد فيها على الدور المهم للقطاع غير الربحي في تنمية المجتمع والمساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، معرباً عن تطلعه لأن تسهم مخرجات الملتقى في الارتقاء بالقطاع غير الربحي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه، وأن تتم الاستفادة من التجارب المميزة داخل المملكة وخارجها.وتضمن الملتقى إقامة ثلاث جلسات تناولت الأولى الاستدامة المالية في القطاع غير الربحي، وإسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي، وتناولت الثانية التكامل بين الجمعيات والمؤسسات المانحة، فيما تناولت الجلسة الثالثة تأسيس المؤسسات الوقفية.كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم القطاع غير الربحي، بين مركز تمكين وشركة استثمار المستقبل لدعم الأوقاف وشركة منشآت ويب لتقنية المعلومات ومؤسسة اكتساب ومؤسسة محمد السبيعي وأبنائه .واختتم الملتقى بعقد لقاء مفتوح بين الجمعيات والجهات المانحة، وتكريم المشاركين والرعاة وجمعية الجوف للإعلام لرعايتها الإعلامية للملتقى.// انتهى //20:15ت م0179