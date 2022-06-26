شرورة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأسهمَ - بفضل الله - الأطباءُ في مستشفى شرورة العام، في إنهاء معاناة مريضة من ورم دماغي سبَّبَ لها ألمًا في الرأس، وفقدانًا للوعي.وأوضحَتْ صحةُ نجران أنه تَبَيَّنَ بعد عمل الفحوصات اللازمة وأشعة الرنين، وجودُ ورمٍ في الفص الأيمن من الدماغ، وقد أُدْخِلَتِ المريضةُ إلى قسم العمليات، وبفضل الله نجحَ الأطباءُ في استئصال الورم كلياً،وبعد تَحَسُّنِ حالتِها غَادَرَتِ المريضةُ المستشفى وهي تتمتعُ بصحةٍ جيِّدةٍ ولله الحمد.تجدرُ الاشارةُ إلى أنَّ العياداتِ الخارجيةَ بالمستشفى قَدَّمَتْ خِدْمَاتِها لـ 9505 مراجعين،وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.// انتهى //20:51ت م0180