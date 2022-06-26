الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسوَقَّعَتْ وزارةُ الصحةِ - اليوم الأحد- اتفاقيةَ تعاونٍ مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تَتَضَمَّنُ تقديمَ الدعمِ في مجال التعلُّمِ الرَّقَمِيِّ.وتهدفُ الاتفاقيةُ إلى تحقيق التعاون والتكامل في تعزيز جودة ممارسات الرعاية الصحية عن بُعد في مجالاتها المختلفة؛ من خلال تقديم برامج تطويرية معتمدة بساعات تطوير مهني مستمر بنمط التعلُّمِ الرَّقَمَيِّ، وتتناسبُ مع الاحتياجات التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين في مجال الرعاية الصحية عن بُعد.كما تشملُ الاتفاقيةُ العملَ على تطوير برامج تَعَلُّمٍ رَقَمِيٍّ في مجال الرعاية الصحية عن بعد، وتكون جزءاً من مبادرة التعلم الرقمي للمارس الصحي التابعة لبرنامج تمكين الممارسين الصحيين، و تعزيز دور التعلُّمِ الرَّقَمِيِّ في القطاع الصحي، والتعاون في تطوير برامج تَعَلُّمٍ رقميٍّ مشتركة.وفي سياق متصلٍ وَقَّعَتِ "الصحةُ" اتفاقيةَ تعاونٍ مشتركٍ في مجال تقديم خِدْمَاتِ الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرَّقَمِيَّةِ، حيث تأتي هذه الاتفاقيةُ في إطار دعم توفير الرعاية الصحية الافتراضية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة،وتسهيلِ الوصول إليها،إضافةً لدعم بناء القدرات ونقل وتبادل المعرفة والخبرات في المجال الصحي،بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م.// انتهى //20:51ت م0181