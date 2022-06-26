مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستحتَ رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ عبدِالعزيز بنِ سعودِ بنِ نايف بنِ عبدِالعزيز وزيرِ الداخلية رئيسِ لجنةِ الحج العليا، افتتحَ معالي مساعدِ وزيرِ الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني-اليوم- فعالياتِ ندوةِ الحج "التميز المؤسسي في القطاع الصحي"، التي نَظَّمَتْها الخِدْمَاتُ الطبيةُ بوزارةِ الداخلية، ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.وأكدَ مديرُ عامِ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان الداود في كلمته، حرصَ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين -حفظهما الله- على تحقيق سُبل الأمن والصحة والسلامة كافةً لحجاج بيت الله الحرام.وذكرَ أنَّه وبتوجيهات مستمرة من قبل سموِّ وزيرِ الداخليةِ رئيسِ لجنةِ الحج العليا ، يتواصلُ العملُ لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن،التي تتوافقُ مع ما تقومُ به المملكةُ من جهود عظيمة في هذا الشأن، مشيدًا بهذه الندوة التي تواكبُ التطوراتِ الحاصلةَ في تقديم الرعاية الصحية وتطبيقِ أفضلِ الممارساتِ الصحيةِ والإداريةِ؛مما ينعكسُ على تجرِبة صحية أكثر تَمَيُّزًا.وتَضَمَّنَتْ جَلَسَاتُ أعمالِ الندوةِ ثلاثةَ محاور أساسية،هي: (التميُّزُ المؤسسي خيار إستراتيجي نحو صحة أفضل، رحلة التميز في الصحة - التحديات والأثر- ، نماذج التميز المؤسسي حول العالم)، بمشاركة جائزةِ الملكِ عبدِالعزيز للجودة ووزارةِ الصحة وجامعةِ أم القرى وعددٍ من الجهات الصحية.وتأتي الندوةُ ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تُنَفِّذُها الإدارةُ العامةُ للخدمات الطبية، وتُنَاقِشُ سنويًّا موضوعًا مختلفًا.// انتهى //20:53ت م0182