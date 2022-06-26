بريدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسرَعَى صاحبُ السموِّ الملكي الأميرُ الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرُ منطقةِ القصيمِ - مساء اليوم-حفلَ تكريمِ الفائزين بمسابقة براعم القرآن التي أُقيمَتْ خلال شهر رمضان المبارك،بمبادرةٍ من مؤسسة مجتمعي، وذلك بجامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بحي الصفراء بمدينة بريدة،بحضور وكيلِ إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان وعددٍ من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالمنطقة.وباركَ سموُّ أميرِ القصيمِ - في كلمته خلال الحفل- للبراعم الفائزين والحافظين للقرآن الكريم، واصفاً سموُّهُ مثلَ هذه المناسباتِ بأنَّها أجملُ المناسبات التي يكونُ فيها اجتماعٌ لحَفَظَةِ كتابِ الله، مشيراً سموُّهُ إلى أنَّ القيادةَ الرشيدةَ – أعزَّها اللهُ - حَفِظَتِ القرآنَ في الصدور من خلال رعايتها حَفَظَةَ كتابِ الله بإقامة مجمعاتٍ وحِلَقِ حِفْظِ القرآنِ الكريمِ، وحفظته في السطور بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.وأشادَ سموُّه بجهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم، على متابعتها واهتمامها بهولاء البراعم، سائلاً اللهَ العليَّ القديرَ أن يُوَفِّقَ الجميعَ لخدمة كتابه الكريم.كما استمعَ سموُّ أميرِ القصيمِ - خلال الحفل- إلى نماذج من تلاوات براعم القرآن المشاركين بالمسابقة،وباركَ سموُّهُ توقيعَ مذكرةِ تفاهمٍ بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم و جمعية أبناء لرعاية الأيتام؛لتمكين المستفيدين من جمعية أبناء من الاستفادة من برامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم.من جهته أعربَ رئيسُ جمعيةِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ بمدينة بريدة علي اليحيى عن شكره وتقديره لسموِّ أميرِ القصيمِ على دعمه برامجَ جمعيةِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ، الذي يؤكدُ اهتمامَ القيادةِ الحكيمةِ والعناية بالقرآن الكريم والاهتمام به وبحفظه، مشيراً إلى أنَّ الجمعية خَرَّجَتْ هذا العام قرابةَ 200 طالبٍ وطالبةٍ.وفي نهاية الحفل كَرَّمَ سموُّ أميرِ القصيمِ الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم.// انتهى //21:17ت م0184