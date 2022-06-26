الخرطوم 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقي وزيرُ الخارجيةِ السوداني السفير علي الصادق علي في الخرطوم اليوم بالمُنسق العالمي لتوزيع اللقاحات ضد فيروس كوفيد -19 تيد شيبان، بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان.وأوضحَ شيبان أنَّ زيارتَه السودانَ تأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل المشترك بين السودان والشركاء الدوليين،ممثلين في مجموعة البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج تحالف اللقاحات GAVI في توزيع لقاحات كورونا وتأمين وصولها للمواطنين، خصوصاً أولئك الأكثر حاجة لها، في أرجاء البلاد، مؤكداً استمرارَ دعمهم جهودَ السودان في مكافحة انتشار الفيروس.بدوره،قَدَّمَ وزيرُ الخارجيةِ السوداني شرحاً حول الجهود التي تبذلُها حكومةُ السودان لضمان تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا،مشيراً إلى أنَّ حملةَ التطعيمِ تستهدفُ نصفَ سكانِ البلاد، مشيداً بالشراكة مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء.//انتهى//21:18ت م0185