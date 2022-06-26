اقتصادي / وفدُ اللجنةِ الوطنيةِ العقاريةِ باتحاد الغرف السعودية يلتقي برئيسِ الهيئةِ العامةِ للاستثمار بمصر
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
التقى وفدُ اللجنةِ الوطنيةِ العقاريةِ باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد بن عبدالله المرشد في القاهرة اليوم بالرئيسِ التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرَّةِ بمصر المستشار محمد عبدالوهاب.
وجرى - خلال اللقاء- استعراضُ الفرصِ الاستثمارية المتاحة، وإمكانياتِ فتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
ويضمُّ الوفدُ ممثلي 27 شركةً من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، ومواد البناء.
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21:19ت م
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