القاهرة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسالتقى وفدُ اللجنةِ الوطنيةِ العقاريةِ باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد بن عبدالله المرشد في القاهرة اليوم بالرئيسِ التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرَّةِ بمصر المستشار محمد عبدالوهاب.وجرى - خلال اللقاء- استعراضُ الفرصِ الاستثمارية المتاحة، وإمكانياتِ فتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين.ويضمُّ الوفدُ ممثلي 27 شركةً من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، ومواد البناء.//انتهى//21:19ت م0186