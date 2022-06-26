جدة 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وذلك خلال استقبال جلالته لسموه اليوم في قصر الصخير بالمنامة.// انتهى //21:21ت م0187