يدجان 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساجتمعَ رئيسُ هيئةِ الأركانِ العامةِ للجيش الإيفواري الفريق لاسينا دومبيا بوزيرِ القواتِ المسلحةِ البريطانيةِ جيمس هيبا،حيث استعرضا التحدياتِ التي تواجهُ القواتِ المسلحةَ للكوت ديفوار.وأفادَ بيانٌ صادرٌ عن هيئة الأركان العامة للجيش الإيفواري أنَّ الوزيرَ البريطاني صَرَّحَ أنَّ بلادَه سَتُعَزِّزُ تعاونَها العسكري مع الكوت ديفوار خاصة في مجالات محاربة الإرهاب والقرصنة البحرية.وأضافَ البيانُ أنَّ زيارةَ وزيرِ القواتِ المسلحةِ البريطاني إلى الكوت ديفوار جاءت في إطار جولة يقومُ بها منذ أيام عبر دول إقليم غرب أفريقيا؛بهدف الاطلاعِ على التحديات التي تواجهُها هذه الدولُ،وبحثِ سبلِ مساعدتها على مواجهتِها.// انتهى/ /21:27ت م0189