بريدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستُقَدِّمُ أمانةُ منطقةِ القصيمِ خدمةَ تصريحِ ذبحِ الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10- 13 ذي الحجة ،إذْ يمكنُ إصدارُ تصريح الخدمة لمدة محدودة حتى تاريخ 1443/12/5هـ بدون رسوم؛ لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.وتهدفُ الخدمةُ إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزمُ بها صاحبُ المنشأة التي تسهمُ في تقديم الخدمة بطريقة مُنَظَّمةٍ وصحيةٍ.// انتهى //21:39ت م0191