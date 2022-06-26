الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسأَصْدَرَتْ وزارةُ الصناعةِ والثروةِ المعدنيةِ " النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أبريل 2022م؛ التي تُسَلِّطُ الضوءَ على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية؛بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين، لتأكيد تنوُّع الفرص التي يقدمُها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة.وتكشفُ النشرةُ عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,356 ترليون ريالٍ سعودي، فيما يبلغُ إجماليُ عددِ المصانعِ 10,561 مصنعًا, كما تستعرضُ النشرةُ عددَ الرخص السارية في القطاع التعديني حتى أبريل 2022م بإجمالي 2,126 رخصةً تَتَوَزَّعُ بين 1,359 رخصةً لمحاجر مواد البناء،و559 رخصةَ استكشاف،و164 رخصةَ استغلالٍ للتعدين والمناجمِ الصغيرةِ الساريةِ،بالإضافة إلى 29 رخصةَ استطلاعٍ،و15 رخصةَ فائضِ خاماتِ معدنية.كما تُسَلِّطُ النشرةُ الضوءَ على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022م حتى نهاية شهر أبريل بإجمالي 332 ترخيصاً صناعياً، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسِها والبالغة 558 مصنعاً، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريالٍ.واحتوتِ النشرةُ على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر أبريل بواقع 72 ترخيصاً صناعياً و2,366 عمالةً مرخصةً للتراخيص الجديدة،باستثمارات بلغت 5.2 مليارات ريالٍ, كما تَضَمَّنَتَ عددَ المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعاً بعدد عمالة يصلُ إلى 2,713 عاملاً، وبحجم استثمارات بلغَ 838 مليون ريالٍ، مستعرضةً عدد الرخص التعدينية لشهر أبريل البالغة 86 رخصةً تتوزع على 68 رخصةَ محاجر ومواد بناء و13 رخصةَ استكشاف و5 رخص استطلاع وأخيرًا 5 رخص فائض خامات معدنية.يُذْكَرُ أنَّ وزارةَ الصناعةِ والثروةِ المعدنيةِ تصدرُ "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمُها القطاعان الصناعي والتعديني؛ لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمَات اللوجستية،وهي أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدينُ الركيزةَ الثالثةَ للصناعة الوطنية، ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط :https://mim.gov.sa/uploads/newsletters/7983834241656262521.pdf// انتهى //22:13ت م0194