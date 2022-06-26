الخرطوم 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسانعقدَ بالقصر الجمهوري في الخرطوم - اليوم- اجتماعُ اللجنة العسكرية الثلاثية والآلية الثلاثية بكامل عضويتها التي تضمُّ بعثةَ الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.وقالَ الناطقُ الرسميُّ باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله علي في تصريح صحفي:إنَّ اللقاءَ يهدفُ للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية؛بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني.وأضافَ أنَّ اللجنةَ العسكريةَ الثلاثيةَ عَبَّرَتْ عن شكرها وتقديرها للآلية الثلاثية على جهودها المتصلة بشأن المشاورات، وتيسير وتسهيل عملية الحوار الوطني بالسودان، مشيراً إلى أنَّ اللجنةَ العسكريةَ شَدَّدَتْ على أهمية عامل الوقت نظراً لظروف البلاد وتعقيداتها التي تَتَطَلَّبَ إسراعَ الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جَلَسَاتِ الحوار الوطني.ولفتَ الانتباهَ إلى أنَّ اللجنةَ أكدَتْ ضرورةَ أن يكونَ الحوارُ وطنياً، ويشملُ جميعَ القوى السياسية التي ينبغي لها أنْ تشاركَ فيه، عدا حزب المؤتمر الوطني.//انتهى//22:23ت م0195