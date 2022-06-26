الرياض 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس، وفريق المفوضية المعني بالحوار الفني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، وبحث ملف تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون تأشيرة، والعمل على استيفاء الجوانب الفنية المتعلقة بذلك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.// انتهى //22:27ت م0196