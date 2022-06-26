الجزائر 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسبحضور فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري، في حفل افتتاح النسخة التاسعة عشرة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران الجزائرية، بحضور ضيوف من عدة دول ومنظمات.ويشارك في هذه النسخة 26 دولة، وأكثر من 4 آلاف رياضي سيتنافسون في 24 لعبة رياضية على مدار 10 أيام.//انتهى//22:34ت م0198