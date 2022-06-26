جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية بمحافظة جدة، بحوزتهما (1.5) كيلوجرام من مادة الكوكائين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //22:46ت م0199