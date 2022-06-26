عام / المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مقيم ومخالفة لنظام أمن الحدود بحوزتهما (1.5) كيلوجرام من مادة الكوكائين المخدر
الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26 م واس
جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية بمحافظة جدة، بحوزتهما (1.5) كيلوجرام من مادة الكوكائين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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22:46ت م
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