الرياض 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستأهل منتخبا المغرب والعراق إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة الدمام، خلال الفترة من 20 - 28 يونيو الحالي.منتخب المغرب حقق فوزا على منتخب مصر بنتيجة 5-2، بينما فاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 على منتخب الكويت، وذلك في مباراتي الدور نصف النهائي .واختير لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار كأفضل لاعب في المباراة ، ونال لاعب المنتخب العراقي وليد خالد جائزة أفضل لاعب في المباراة.وتقام المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والعراق الثلاثاء المقبل في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، لتحديد هوية بطل نسخة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.يذكر أن منتخب المغرب هو حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة عام 2021، بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية.// انتهى //23:03ت م0201