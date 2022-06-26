الخرطوم 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واسدشنت الخطوط الجوية العربية السعودية تفويج الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بمطار الخرطوم الدولي، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين، ووكالات السفر، وأسر الحجاج.ودشن السفير جعفر بداية انطلاق أول فوج من الحجاج السودانيين، مؤكداً تسهيل المملكة لجميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بمغادرة وإقامة ضيوف الرحمن، متمنياً للحجاج أداء فريضتهم بكل يسر.وقدم شكره لمدير شركة مطارات السودان القابضة وإدارة مطار الخرطوم الدولي لما قدموه من تسهيلات وتسيير للرحلات من المطارات السودانية إلى المملكة.//انتهى//23:23ت م0202