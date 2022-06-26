جدة 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واستواصل حديقة الأمير ماجد استقبال زوّارها يومياً بمجموعة من الخيارات المحببة للصغار، منها منطقة مختصة للألعاب اليدوية المجانية للأطفال، تضم عشرات الألعاب المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والتعلم على أرضية ملاعب صنعت من المطاط لتكون أكثر أماننا وملائمة للصغار للعب عليها.وتتضمن المنطقة 6 قلاع مخصصة للأطفال، إضافةً إلى مجسّمات بممرّات ومناطق لعب وجري تشرف عليها فرق أمن وسلامة لمتابعة الصغار أثناء لعبهم وضمان سلامتهم.ويتنزه الزائر لحديقة الأمير ماجد في واحة خضراء تغطي 34% من مساحتها الإجمالية، كما تضم أكثر من 918 شجرة و 382 نخلة ومسرحاً مفتوحاً بمدرج يستوعب أكثر من 1000 شخص، ومنطقة للفعاليات بمساحة 5624 متر مربع، إضافةً إلى عيادة طبية مجهزة، ومبنى للتحكم والمراقبة مجهز بكاميرات موزعة يبلغ عددها حوالي 63 كاميرا، ومواقف السيارات.وتحتضن المنطقة أسبوعياً عدداً من العروض والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، حيث تشهد عروضاً ترفيهية مباشرة مثل الفلكلور الثقافي المنوع، وفعاليات ترفيهية للأطفال ومتاجر للتسوق ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب.// انتهى //23:31ت م0203