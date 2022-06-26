تبوك 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء اليوم فعاليات المعرض السعودي الأمريكي المشترك للتصوير الفوتوغرافي الأول بالمنطقة، والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية, واستمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وذلك بمول تبوك بارك.وأوضح مدير الجمعية ماجد العنزي أن المعرض ضم 48 صورة، تمثل الطبيعة والثقافة والحضارة في المملكة والولايات المتحدة، حيث يحاكي المعرض فكرة الصورة في إشارة إلى رسالة الفنون، لمد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات، ورصد الطبيعة والصحاري والمعالم الأثرية والمدنية، مضيفاً أن المعرض اشتمل على عدد من الألوان الشعبية والعرضة السعودية وخيمة التراث الشعبي، والقهوة السعودية والخط العربي والفنون الأدائية الموسيقية والفنون التشكيلية.وفي الختام كر~م مدير الجمعية الجهات المشاركة والداعمة للمعرض.// انتهى //23:45ت م0204