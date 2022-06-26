طرابلس 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م واساجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة اليوم مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال.وبحث اللقاء دور المملكة المتحدة في دعم ملف الاستقرار والانتخابات في ليبيا.كما ناقش الجانبان ملف إقفال المنشآت النفطية المستمر وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر.//انتهى//23:48ت م0205