جدة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسجذبت مقاهي جدة التاريخية زوّار الموسم بجلساتها الشعبية وذكرياتها الجميلة التي تعيد للأذهان جلسات الطيّبين ونقاشاتهم الجميلة التي تعيد للزائر "أيامنا الحلوة".وعلى مسافات بعيدة تجذب رائحة القهوة العربية زوّار جدة التاريخية التي تفوح رائحتها من رواشين وشرفات بيوتها القديمة، التي يعود تاريخها لمئات الأعوام، والتي تحولت إلى مقاهٍ شعبية تقدم القهوة والتاريخ معاً.وتمثل تجربة المقاهي العالمية في جدة التاريخية رحلة فريدة في عبق الماضي، حيث يجد الزائر نفسه داخل أحد أعتق بيوتها تاريخياً ليجلس على "الكرويتة" وهي المقعد القديم لأهالي جدة، ويحتسي القهوة العربية والعالمية والعصرية؛ في مشهد يجمع التاريخ والقهوة في مكان واحد، إضافةً إلى تجربة تناول أشهى المأكولات، ومشاهدة العروض الفنية الحيّة التي تجمع الحضارة والتراث العمراني داخل منطقة جدة التاريخية.وتتميز المنطقة التاريخية بالعديد من المناظر الجميلة، خصوصاً في الأجزاء العليا من المباني القديمة، حيث خُصصت أسطحها لتحتضن أشهر المطاعم المحلية الحديثة، ضمن تجربة متكاملة يتخللها العزف الحي على الآلات الموسيقية.// انتهى //00:03ت م0001