القاهرة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسشَارَكَ وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، في ورشة عمل حول "قطاع التطوير العقاري في المملكة ومصر" في القاهرة مساء الأحد التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.وشهدت أعمال الورشة، مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة ومصر، وسُبل توفير بيئة محفزة للقطاع، وإمكانيات الاستفادة من التجارب المتميزة في البلدين من هذا القطاع.واستعرضَتْ ورشةُ العملِ المشاريعَ التنمويةَ الكبرى والفرصَ الاستثماريةَ العقاريةَ المتاحةَ في المملكة في ظلِّ رؤيتها 2030، فضلاً عن تعريف مجتمع الأعمال السعودي بآخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن آخر المستجدات في مجال المقاولات والاستثمارات العقارية.وأكدَ رئيسُ وفدِ اللجنةِ الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد -في كلمته أمام ورشة العمل- أنَّ المملكةَ تشهدُ طفرةً هائلةً في مجال القطاع العقاري، ثاني أكبر قطاع بعد النفط، داعيًا الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والاستثمارات العقارية للاستثمار في المملكة.من جانبه، أكدَ رئيسُ اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي المهندس فتح الله فوزي - في كلمة مماثلة- أنَّ هناك سعياً جادّاً لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات بالمملكة المهتمة بالاستثمار، وكذلك متابعة توسعات الشركات السعودية المستثمرة في مصر.حَضَرَ ورشةَ العملِ الملحقُ التجاريُّ بسفارة المملكة لدى مصر زايد بن عبدالله الأسمري،وممثلو كبرى الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال التطوير العقاري.//انتهى//00:20ت م0004