الرياض 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسأعلنت لجنة تحكيم مشروع سباق الإعلام "ميدياثون" عن فوز 10 أفكار إعلامية من بين 770 فكرة قدمها أفراد وجهات، وتضمنت مبادرات نوعية تهدف إلى الإسهام في تقديم حلول إبداعية في أربعة تحديات إعلامية.وجاء إعلان النتائج في الحفل الختامي الذي نظمه مركز التواصل الحكومي، برعاية معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجدالقصبي، واستضافته واحة الملك سلمان للعلوم.وفي تحدي تقليدية الطرح الإعلامي؛ حصدت 3 أفكار جوائز المسابقة، حيث حققت فكرة "فلان" المركز الأول، فيما حققت فكرة"One Click to Saudi" المركز الثاني، وحلت فكرة "سيركل" في المركز الثالث.وفي تحدي جمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها؛ حصدت فكرة "بيّن" المركز الأول، وحققت فكرة "مختبر المحتوى الإبداعي" المركزالثاني، فيما حققت فكرة "أداة تقييم الإبداع الإعلاني" المركز الثالث.وفي تحدي الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية؛ حصدت فكرة "منصة رقمية" المركز الأول، وحققت فكرة "منصة عمل للممارسة المهنية للطلاب" المركز الثاني، وجاءت فكرة "مركز الإعلام والتواصل العلمي" في المركز الثالث، فيما حصدت فكرة واحدة وهي "صناعة محتوى إعلامي سعودي مبني على تحليل المدونات الحاسوبية اللغوية وترجمته إلى 11 لغة" جائزة المركز الثاني في تحدي التواصل الدولي.وهنأ معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الفائزين في سباق الإعلام "ميدياثون"، مشيدًا بالأفكار الإبداعية والمبادرات النوعية التي قدموها خلال المنافسة، التي تستحق الدعم والرعاية والتمكين، مقدما شكره للمشاركين الذين لم تتأهل مبادراتهم إلى المرحلة النهائية، وللجنة التحكيم والقائمين على المسابقة.من جهته، عبّر وكيل وزارة الإعلام للتواصل ، المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث عن سعادته بالأعمال الإبداعية التي قدمها المشاركون في المسابقة، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات كانت نوعية وتستحق الاهتمام والإشادة، إلا أن قرار لجنة التحكيم هو القرار النهائي لتقييم المبادرات الفائزة واختيارها، متمنيًّا للمشاركين الذي لم يحالفهم الحظ في التأهل للمرحلة النهائية التوفيق في النسخة القادمة من السباق.وأوضح أن سباق الإعلام "ميدياثون"، يستهدف خلق التنافس، واستقطاب الأفكار لصناعة مشروعات خلّاقة، تسهم في وضع حلول مبتكرة لأربعة تحديات إعلامية، هي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، والتواصل الدولي.وأفاد المغلوث أن سباق الإعلام قدّم ضمن المنافسة ورشًا افتراضية استفاد منها أكثر من 120 مشاركًا، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة "تورنتو متروبولتيان" للشركات الناشئة في مجال الإعلام، تم تصنيفها من قبل UBIGlobal؛ في المرتبة الأولى عالميًّا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.وكان مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، قد أطلق سباق الإعلام"ميدياثون" في مطلع أبريل الماضي، كأحد مشروعات المركز التي تدعم ابتكار مبادرات نوعية وحلول إبداعية للتحديات الإعلامية، بالتعاون مع مجموعة stc.// انتهى //00:26ت م0005