الرياض 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي بمكتبه أمس ، نائب الرئيس ، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، حيث ثمّن القرشي زيارته لمدينة ينبع الصناعية التي قامت أركانها ودعائمها على أبناء هذا الوطن الأوفياء البررة، ممن قدموا وما زالوا يقدمون للوطن كل جهدهم وتفانيهم.وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عن مدينة ينبع الصناعية ودور الهيئة الملكية بينبع في بنائها، وتهيئة المدينة لاحتضان أضخم الاستثمارات وأحدث الصناعات العالمية، والخبرة التي اكتسبتها منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وما وصلت إليه من إنجازات ومكانة عالمية.وأبدى الدكتور الفوزان إعجابه لما رآه، مثنياً على الجهود التي لمس آثارها في مرافق وميادين مدينة ينبع الصناعية، وكافة الأعمال بها، والتي مثّلت على حد تعبيره (جودة الحياة بمعناها الحقيقي) .يشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع دأبت في إدارتها لمدينة ينبع الصناعية على الاهتمام بالقوى البشرية العاملة بشركاتها ومصانعها وكافة قاطني المدينة على حد سواء، وهيأت أفضل سبل الراحة والخدمات الأساسية والرفاهية، حتى أصبحت في ذلك أيقونة في كافة جوانب أعمالها التي تديرها، وعلى مستوى عالمي، لا سيما في مجالات الصحة والخدمات التعليمية، مروراً بالبنية التحتية والتشجير، والاهتمام بالإنسان الذي يعد أهم عنصر في هذه المنظومة من منظور الهيئة الملكية بينبع.// انتهى //00:42ت م0007