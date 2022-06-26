جدة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على الاستعدادات وتجهيزه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق المطار.ونقل الأمير خالد الفيصل شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وحكومته الرشيدة لكافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.وبدأت جولة سموه التي رافقه فيها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، و معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والحكومية العاملة بالمطار.واستمع سموه إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن الخطة التشغيلية، والخدمات التي يقدمها مجمع صالات الحج والعمرة، وآلية العمل المتبعة من قبل الجهات الحكومية والتشغيلية داخل المجمع، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 510 آلاف متر مربع، تشمل صالات السفر بالمجمع والمنطقة العامة (البلازا)، حيث هُيِّئت 14 صالة سفر لاستقبال ضيوف الرحمن، ويوجد بها (166) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(210) منصات للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى.كما يتوفر بالمجمع (116) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى42 ألف راكب أيضاً.عقب ذلك ترأس سموه في صالة الحج والعمرة اجتماع لجنة الحج المركزية، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بموسم الحج، ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال موسم حج هذا العام، ومتابعة توفر جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، حيث اطلع سموه على نبذة للخطة التشغيلية لإدارة الجوازات التي تنفذها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة، التي تسهم في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي دون تأخير في جميع المنافذ، حيث وُفر أكثر من 200 كاونتر في مجمع صالات الحج العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم.كما اطلع سموه على موجز للخطة التشغيلية لوزارة الحج والعمرة، التي تقدمها لضيوف الرحمن بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية، وإنهاء إجراءات الحجاج كافة بكل سهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكين، بالشراكة مع كافة الجهات العاملة في الحج، حتى مغادرتهم سالمين بعد تأدية المناسك، وتسخير التقنية لخدمتهم، ومن أبرز التقنيات بطاقة الحج الذكية التي سيجري تطبيقها هذا العام من أجل تسهيل تنقل الحجاج، وسرعة وصولهم لمواقعهم في مشعر منى، ومشعر عرفات، كذلك مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تعمل على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مجمع صالات الحج والعمرة إلى المشاعر المقدسة والعكس.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الحج واستعدادات الجهات ذات العلاقة، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //00:53ت م0008