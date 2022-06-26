القاهرة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واساختتمت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي "أكساد"، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة رئيس الجمعية العمومية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، بحضور وزراء الزراعة العرب ووفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمركز العربي (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، وممثلي المنظمات العربية والدولية.وأصدر وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية "إعلان القاهرة" الذي يدعو إلى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية، وتوحيد الجهود المشتركة والعمل والتعاون والتنسيق مع الجهات كافة ذات الصلة على المستويين العربي والدولي لإيجاد الآليات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية.وثمن أعضاء الجمعية في بيانهم الختامي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد، مؤكدين أهمية المبادرة في تعزيز المفهوم الشامل لزيادة المساحات الخضراء للحد من انبعاث الكربون، وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على تغير المناخ.//انتهى//01:08ت م0009