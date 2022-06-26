تونس 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واستُوج فريق الترجي الرياضي بطلا للدوري التونسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي بعد انتصاره على اتحاد بن قردان بنتيجة هدفين لهدف في الأسبوع الأخير من الدوري.وبانتصاره الأخير رفع الترجي رصيده من النقاط إلى 24 نقطة ليحقق لقبه الـ 32 في تاريخه. وحل فريق الاتحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد تعادله مع الصفاقسي (2-2).// انتهى //02:00ت م0012