ينبع 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسأدى 67 ألف طالب وطالبة أمس بمدارس تعليم بمحافظة ينبع اختبارات اليوم الأول لنهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمة التابعة لها.وتفقد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي يرافقه عدد من القيادات التربوية سير العمل في لجان الاختبارات في عدد من المدارس في المحافظة ، مؤكدًا سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة، وتوفر المتطلبات الضرورية للمدارس وفق أحدث التقنيات والوسائل التعليمية.وأشار مدير التعليم إلى أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سيرها بيسر وسهولة، مبينا أن العمل يسير بخطط وإجراءات تضمن سير أعمال الاختبارات وفق المعايير الواردة في الدليل التنظيمي للاختبارات، مثمنًا دور الأسر في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات على أكمل وجه.من جانبها قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس ، مؤكدة أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تواجه الطلبة ولجان الاختبارات.// انتهى //06:01ت م0018